Manovra, in Aula del Senato Martedì 21 dicembre. Mercoledì le repliche del governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra arriverà in Aula al Senato martedì 21 dicembre alle 9.30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. L'assemblea esaminerà il rendiconto di bilancio senza orario di chiusura. Mercoledì le repliche del governo. Poi i voti sulle tabelle e a seguire tutte le successive fasi. In queste ore in corso il Consiglio dei Ministri. - (PRIMAPRESS)