Manovra economica: via libera del CdM. 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale

(PRIMAPRESS) - Il Cdm ha dato il via libera alla Legge di Bilancio.Una manovra in 185 articoli e che prevede misure per circa 30 miliardi. Approvazione all'unanimità, accompagnata da un lungo applauso dei ministri. A breve la conferenza stampa del premier Draghi e del ministro dell'Economia Franco. "Abbiamo dato priorità ad interventi che stimolano la crescita. Il Paese crescerà ben oltre il 6%. È un momento molto favorevole per l'Italia. Dunque questa è una manovra espansiva". Ha detto Draghi in conferenza stampa. "Per le tasse metteremo a disposisizione 12 miliardi tra imposte e cuneo fiscale. 540 miliardi in 10 anni per infrastrutture e transizione digitale".Si conferma Quota 102 per le pensioni come soluzione di transizione. - (PRIMAPRESS)