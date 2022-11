Manovra 2023 pronta per l’invio al Quirinale. Meloni: “Una finanziaria che bada al sodo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Manovra, con i suoi 136 articoli, è pronta per la trasmissione a Colle prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità che non erano state segnalate spunta lo stop per 2 anni all'aumento delle multe e delle sanzioni per i pos. Aumentata l'accisa sulle sigarette. e mette 2 mld in più sulla Sanità e 650 mln per vaccini e farmaci anti-Covid. Salta la Amazon tax e arriva un Fondo per la Sovranità alimentare.

"La Manovra bada al sodo", dice Meloni. Lega e FI puntano a modifiche in Parlamento.Calenda "apre" a possibili modifiche. - (PRIMAPRESS)