Manovra 2023: la lunga notte della Commissione Bilancio. Il provvedimento in Aula

ROMA - Iniziata poco dopo le 23 di ieri la lunga notte della Commissione Bilancio per liquidare il provvedimento di oggi dovrà arrivare in aula. Là premier Meloni aveva promesso: la Manovra sarà nei tempi dovuti. Nuovi emendamenti a firma dell'esecutivo e tempi stretti portano le opposisezioni a sventolare lo spettro dell'esercizio provvisorio. Ma la premier Meloni rassicura: "Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà una legge di bilancio nei tempi in cui deve esserci".

Intorno alle 4 del mattino c'è stata una sospensione della seduta della commissione con i vari gruppi di maggioranza e opposizione per un confronto con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Siriani,i sottosegretari all'Economia Freni e Lucia Albano e Daria Perrotta,capo dell'Ufficio legislativo del Mef. Nuova convocazione alle 13 di oggi 20 dicembre. il provvedimento potrebbe arrivare domani in Aula per la discussione.