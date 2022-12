Manovra 2023: governo a lavoro ma domani è sciopero in 11 regioni con Cgil-UIL

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre a Palazzo Chigi si cerca di chiudere la Manovra 2023, forti di un'approvazione da Bruxelles anche se con qualche riserva, domani la contestazione dei sindacati andrà in piazza comunque con uno sciopero generale. In 11 regioni ci sarà la mobilitazione di Cgil-Uil che riguarderà tutti i settori, dai trasporti alla sanità, alle banche. Le regioni interessate:Alto Adige,Basilicata,Campania,Emilia Romagna,Friuli,Liguria,Lombardia,Molise,Sardegna,Toscana e Lazio.Nel trasporto pubblico locale: a Roma Atac ha comunicato che lo sciopero coinvolgerà l'intera rete tra le 20-24; a Milano il personale Atm si fermerà tra le 18-22; in Toscana stop di 4 ore ma con orari diversi in ogni città. - (PRIMAPRESS)