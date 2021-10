Manifestazione antifascista: a Roma il corteo di Cgil, Cisl e Uil. Gli slogan "sicurezza e diritti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi nella capitale la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in risposta all'assalto fascista avvenuto lo scorso sabato alla sede della Cgil da parte di militanti di Forza nuova. "No ai fascismi e alla violenza, sì a lavoro, sicurezza e diritti", sono queste le parole d'ordine e gli slogan della mobilitazione, a cui aderiscono partiti e associazioni. Il corteo partirà alle 14 dall'Esquilino e si dirigerà a Piazza San Giovanni per i comizi. Dalla piazza ritornerà forte la richiesta di scioglimento per legge delle organizzazioni neofasciste. - (PRIMAPRESS)