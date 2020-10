Maltempo nel NordEst: si cercano ancora due dispersi e ora è allarme Po in piena

(PRIMAPRESS) - TORINO - Continuano le ricerche per i due dispersi in Piemonte dopo che il maltempo ha allentato la sua morsa nel Nordovest del Paese, causando anche 2 morti e il pesante bilancio dei danni, con esondazioni,allagamenti,ponti crollati, frane e auto trascinate via dalle acque. Il sindaco di Limone Piemonte, nel cuneese, parla di "catastrofe". Le Regioni Piemonte e Liguria hanno già chiesto lo Stato d'emergenza. Sempre in Piemonte preoccupa ora il livello del Po, cresciuto di 3 metri in 24 ore. Colpite anche Valle d'Aosta e Lombardia dove molti paesi sono isolati. A Venezia la marea è stata sotto controllo grazie alla barriera del Mose impiegata per la prima volta nella sua funzione per contenere la situazione di acqua alta. - (PRIMAPRESS)