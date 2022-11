Mafia delle Nebrodi: 600 anni di condanne per truffe all’Ue. La commozione di Antoci

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Si è concluso con 91 condanne nei confronti del clan dei messinesi nel processo della "Mafia dei Nebrodi". Il giudizio ha accolto 10 assoluzioni davanti al tribunale di Patti. Pene durissime, dopo 7 giorni di camera di consiglio, per un dibattimento con 101 imputati e che ha visto impegnati 4 pm della Dda di Messina:l'aggiunto Di Giorgio, i magistrati Monaco,Carchietti e Lo Gerfo. Il processo era nato dall'inchiesta denominata "Nebrodi" che, oltre a ricostruire l'organigramma dei clan messinesi, aveva scoperto una truffa milionaria ai danni dell'Ue per fondi destinati all'agricoltura. Le prime denunce erano arrivate dall'ex presidente del Parco Naturale dei Nebrodi, Giuseppe Antoci che per questo subì anche un attentato. Il processo ha emesso condanne per 600 anni. - (PRIMAPRESS)