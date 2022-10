Lula da Silva è il nuovo presidente del Brasile. Battuto Bolsonaro con il 50,77% dei voti

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Lula da Silva ha vinto le elezioni per la presidenza del Brasile con il 98% dei voti contati. Il grande leader della sinistra brasiliana ha ottenuto il 50,77% dei consensi ed è quasi un punto e mezzo di vantaggio su Bolsonaro, con il 49,26%. Lo scrutinio è oltre il 98%. Ci sono quasi due milioni di voti di differenza. Più di 156 milioni di persone sono state chiamate alle urne per scegliere tra due modelli Paese: quello rappresentato dall'estrema destra Jair Bolsonaro, o quello modellato da sinistra da Lula da Silva. I sostenitori di E Lula festeggiano in Avenida Paulista davanti al Museo d'Arte di San Paolo, come mostrato nel video live. - (PRIMAPRESS)