Lukashenko sfida l’Onu e fa arrestare 300 manifestanti nella marcia delle donne a Minsk

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Il presidente della Bielorussia Lukashenko non si è fatto impaurire dall’Onu che ha votato una risoluzione per una inchiesta indipendente nell’accertamento di abusi per violenze ed arresti nelle settimane di proteste dopo la sua votazione raggiunta con una sospetta maggioranza “bulgara”. In serata di ieri 19 settembre si è appreso che sono ooltre 300 gli arresti eseguiti durante la marcia delle donne che si è svolta a Minsk. Lo ha riferito il centro per i diritti umani Viasna che sul suo sito 'sping96.com' ha pubblicato i nomi di 314 persone fermate. Tra loro anche Nina Bahinskaya, l'attivista di 73 anni diventata icona della protesta contro Aleksandr Lukashenko. La notizia dovrà essere comunque confermata da altri riscontri. - (PRIMAPRESS)