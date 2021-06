Londra, un bacio all’amante costa le dimissioni del ministro della Salute inglese, Hancock

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, si è dimesso in seguito alle polemiche sollevate dalla pubblicazione di una foto in cui bacia la sua amante, una consulente del ministero. dopo aver ammesso di aver violato le restrizioni anti Covid,da lui imposte. Lo rende noto Downing Street,annunciando che l'ex cancelliere dello Scacchiere Sajid Javid prenderà il suo posto. "Mi scuso-dice Hancock- non voglio che la mia vita privata distragga dall'unico obiettivo che ci sta portando fuori da questa crisi". - (PRIMAPRESS)