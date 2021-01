Lockdown: la possibile bozza del DL con lo stop alla mobilità tra regioni dal 7 al 15 gennaio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un Consiglio dei Ministri che non riesce a trovare la quadra quello iniziato intorno alle 21,30 di ieri sera a Palazzo Chigi ma andato lungo per tutta la notte. L’intenzione è di varare un decreto ad hoc - e non un'ordinanza del ministero della Salute. Una zona gialla 'rafforzata' nei giorni feriali 7 e 8 (con il divieto di spostamento tra le Regioni e possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone), e una zona arancione nel fine settimana, dal 9 al 10. La vera novità è l'abbassamento delle soglie che fanno scattare la zona arancione o rossa: Rt da 1 a 1,25 arancione;da 1,25 a 1,50 rossa. Dunque dal 7 al 15 stop spostamenti tra regioni "Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma". Altra questione incandescente è il ritorno a scuola che il Pd, per bocca di Franceschini (Pd) vedrebbe con una riapertura spostata al 15 gennaio. - (PRIMAPRESS)