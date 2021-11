Lockdown anche per i no-vax in Italia? lo chiedono alcune regioni ma il Governo frena

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra i governatori delle regioni dove si sta alzando la curva di positività di Covid, c'è la preoccupazione che il Natale alle porte potrà provocare una quarta ondata pandemica di grandi proporzioni. Il dito è puntato sul numero ancora troppo grande di di no vax ma anche di una fetta di persone agitate dai dubbi. In molti prsidnete di regione si sta insinuando la decisione di chiedere al governo un lockdown per i non vaccinati come sta accadendo in Austria e Germania. "Come Regioni chiederemo al governo che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone non vaccinate, non per chi ha correttamente fatto il vaccino". Così il presidente della Liguria Toti, dopo una telefonata con il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga:"Danno enorme chiusure per tutti". Una soluzione, tuttavia, che non convince il governo che frena: non ci sono le premesse numeriche per fare come l'Austria che ha imposto il lockdown ai non vaccinati,riportano fonti governative. Salvini, Meloni e Conte sembrano uniti dalla posizione di non imporre altre strette mentre Renzi si dice favorevole al lockdown per i no vax come. Ma questa volta si leva anche la voce della maggioranza dei vaccinati che fino ad ora era rimasta silenziosa ma oggi chiede misure per chi costringerà tutti al ritorno al distanziamento e alle chiusure. - (PRIMAPRESS)