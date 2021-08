Liberata in Marocco Ikram Nazih, la 23enne condannata per una vignetta blasfema su FB

(PRIMAPRESS) - MAROCCO - La 23enne Ikram Nazih "è stata liberata oggi in Marocco": lo ha confermato la Farnesina. La ragazza italo-marocchina era stata condannata per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Fb nel 2019. La studentessa era stata incarcerata a giugno in Marocco. "A lei e alla sua famiglia vanno i miei migliori auguri", ha detto il sottosegretario agli Affari Europei Amendola a Marrakech dopo l'udienza in appello che l'ha liberata. - (PRIMAPRESS)