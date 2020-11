Legge di Bilancio 2021: un fondo per la riforma fiscale di 2,5 mld nel 2022 per ridare impulso all’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che cosa ci riserverà la prossima legge di bilancio 2021 che questa volta arriva con qualche settimana di anticipo rispetto a qualche governo precedente. Tra le voci che balzano agli occhi nella bozza che potrebbe ancora riservare qualche variazione, ci sono le misure per le imprese, l’intervento sul fisco e agevolazioni per la famiglia. Le voci con relativi articoli sono 243 con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022 per l'assegno di natalità.

Al fondo per la riforma fiscale saranno destinati 2,5 miliardi nel 2022 e 1,5 mld a partire dal 2023. "Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo". - (PRIMAPRESS)