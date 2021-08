Le tesi dell’attacco a Kabul che ha provocato 60 morti. Corsa contro il tempo per gli espatri

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - "L'Emirato Islamico di Afghanistan condanna fermamente gli attentati contro civili all'aeroporto di Kabul". Questa la prima presa di posizione dei talebani sugli attentati all'aeroporto di Kabul, apparsa sul profilo Twitter del loro portavoce, Zabihullah Mujahid. Nel tweet si specifica che l'attentato è avvenuto in una zona "dove la sicurezza è nelle mani delle forze statunitensi" e poi aggiunge che i talebani "stanno prestando molta attenzione alla sicurezza e alla protezione della loro gente", Oltre 60 gli afghani morti nell'attentato e 160 feriti, il Pentagono conferma la morte di 4 militari e tre feriti. L'attacco "infame" come lo ha definito la Cancelliera Merkel "non fermeranno le operazioni di espatrio di collaboratori e profughi". Nel Consiglio dei Ministri a Roma, appena terminato oggi in serata, Draghi ha ascoltato i ministri Di Maio e Guerini e l'impegno dell'Italia sarà di sfidare il tempo per il programma di espatri. Questa sera in arrivo altri due voli da Kabul. - (PRIMAPRESS)