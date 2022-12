Le rivelazioni di Papa Francesco su conflitto Ucraina e suo stato di salute in una intervista

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - La proverbiale chiarezza di Papa Francesco non viene meno mai nemmeno nell'intervista di questa mattina diffusa dal quotidiano spagnolo ABC. "Ho già firmato le mie dimissioni. In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato".Così Papa Francesco nell'intervista in cui ha risposto alla domanda su cosa avviene se un Papa diviene invalido."E' la prima volta che lo dico", ha detto. E alla domanda seguente circa le dimissioni scritte lasciate da Paolo VI per la stessa ragione, Francesco ha replicato:"Esatto,e io penso anche Pio XII".

Poi Bergoglio interviene anche sul conflitto ucraino che è diventato un suo cruccio. Si tratta di una guerra mondiale,con una fine non a breve, afferma il Santo Padre. "Ci sono già diverse mani coinvolte nella guerra.E' globale. Credo che una guerra venga combattuta quando un impero inizia a indebolirsi,e quando ci sono armi da usare,da vendere e da testare. Mi sembra che ci siano in mezzo molti interessi". Così il Papa ancora nell'intervista allo spagnolo Abc. "C'è un'enorme crudeltà. Ed è questo che denuncio continuamente".