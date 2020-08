Le regole fluide del M5S danno segnale verde alla seconda candidatura Raggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - I 48.975 votanti del M5S, iscritti sulla Piattaforma Rousseau hanno dato il via libera al secondo mandato della sindaca di Roma, Virginia Raggi e detto si ad alleanze con i partiti tradizionali. E’ questo il risultato delle votazioni digitali iniziate ieri e terminate oggi 14 agosto alle ore 12 che superano il limite statutario del mandato unico per favorire l’alternanza dei canditati. Per il si alla Raggi si è espresso l’80% dei votanti. Inferiore la percentuale relativa alle alleanze. - (PRIMAPRESS)