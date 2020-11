Le regioni in Zona Rossa contestano il Governo: “Non c’è trasparenza”. I chiarimenti di Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - È rivolta dei governatori delle regioni entrati loro malgrado nelle “zone rosse” con il Dpcm che entrerà in vigore da questa notte. La polemica è destinata a crescere perché i presidenti lamentano una mancanza di trasparenza sulla valutazione dei dati che hanno motivato le chiusure da parte del Governo.

“Ai lombardi dico che dobbiamo tenere duro ancora per un po' e agli imprenditori garantisco che non arretrerò di un passo" sui ristori. Così il governatore Fontana alla vigilia dell'entrata in vigore della 'zona rossa' in Lombardia. E critiche al governo dal presidente del Piemonte Cirio: no a scelte fatte su "dati vecchi di 10 giorni". Il Presidente della Valle d'Aosta, Lavevaz: "Non sono state accettate" le richieste delle Regioni. La Calabria annuncia ricorso. Spirlì in una intervista pomeridiana a RaiNews24: no a decisione "frettolosa, inutile e mortale". Reazioni anche dal Presidente della Regione Campania, De Luca che ha scoperto essere in zona gialla dovendo modificare l'organizzazione degli esercizi pubblici.

Intanto sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza che oggi in una conferenza stampa dovrebbe chiarire le scelte del governo. - (PRIMAPRESS)