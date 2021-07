Le ombre sulle Olimpiadi di Tokyo, per i 45 covid-positivi all'interno del villaggio

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Dopo il caso registrato all'interno del villaggio olimpico di Tokyo, sono in tutto 45 i casi di contagio da coronavirus riscontrati nell'Olympic Center. Un segnale allarmante visto che i giochi cominceranno tra 6 giorni. E a suscitare ulteriore allarme sono i dati generali sull'andamento della pandemia nella capitale giapponese: l'ultimo bollettino parla di 1.410 contagi in un giorno, il livello più alto dallo scorso 21 gennaio. La preoccupazione dei casi di Covid riscontrati nel villaggio olimpico, anche se isolati tempestivamente, è che possono creare dei focolai.

Parlando in una conferenza stampa, il CEO di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha confermato che un non residente in Giappone coinvolto nell'organizzazione dei Giochi è risultato positivo, aggiungendo che l'individuo è stato messo in quarantena fuori dal villaggio. Non ha rivelato la nazionalità della persona, citando problemi di privacy.

Ora i 45 casi di Covid-19 collegati ai Giochi, con atleti, funzionari e appaltatori risultati positivi al virus stanno preoccupando le delegazioni in arrivo per la cerimonia d'apertura dei Giochi, che si terranno dal 23 luglio all'8 agosto.