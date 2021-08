Le morti di Kabul tra le lacrime e la rabbia nel discorso di Biden: “L’Isis la pagherà”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - E' stato un attacco dell'Isis. La pagheranno". Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, prende la parola dopo l'attacco all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. L'azione rivendicata dall'Isis ha provocato circa 90 morti, compresi 12 militari americani. "Questi soldati americani che hanno dato la vita, in una missione per salvare vite di altri, sono eroi. Sono la spina dorsale dell’America, sono il meglio che il paese può offrire", dice Biden. "A coloro che hanno compiuto questo attacco: non perdoneremo, non dimenticheremo. Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. Difenderò i nostri interessi e la nostra gente con ogni mezzo a mia disposizione", scandisce Biden. "Abbiamo motivo di credere che sappiamo dove si trovino i leader che hanno ordinato" l'attacco, dice riferendosi ai membri dell'Isis-k, lo Stato islamico della provincia di Khorasan. Biden ha ordinato ai vertici militari di "sviluppare piani operativi per colpire obiettivi dell'Isis-K, la leadership e le strutture. Risponderemo con forza e precisione, quando decideremo, in un luogo che individueremo e in una maniera che definiremo". - (PRIMAPRESS)