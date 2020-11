Le 4 Zone Rosse annunciate da Conte che fanno infuriare il governatore della Lombardia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza di questa sera del presidente del Consiglio sulle restrizioni introdotte con la segmentazione dell’Italia in zone ha portato qualche modifica alle bozze circolate nelle ore precedenti. È, dunque, Zone rossa, per 4 regioni praticamente in lockdown,più altre due in zona arancione,con lockdown sarà più leggero. Conte annuncia le regioni con misure più restrittive a causa della situaziozione del contagio e dell'affollamento degli ospedali.In zona rossa:Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta dove saranno chiusi negozi e ristoranti ed è vietato uscire,entrare e spostarsi all'interno della regione stessa se non per motivi di salute,lavoro o necessità Nelle aree aree arancione Puglia e Sicilia.Tutte le altre gialle, non verdi.

Ma le misure hanno indispettito il governatore della Regione Lombardia, Fontana che si è visto inserire nella Zona Rossa: “Le richieste formulate dalla Regione Lombardia, ieri e oggi, non sono state neppure prese in considerazione. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi. È Inaccettabile e grave comunicare ai lombardi all'ora di cena che la nostra regione è relegata in fascia rossa senza una motivazione valida sulle informazioni su cui si sono basati”. - (PRIMAPRESS)