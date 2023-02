Lazio e Lombardia oggi al voto per eleggere i nuovi ‘governatori’. Urne aperte dalle 7 alle 23

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saranno 13 milioni i cittadini di Lombardia e Lazio chiamati a votare per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il presidente della Regione. Le urne sono aperte domenica 12 febbraio (dalle 7 alle 23) e lunedì 13 (dalle 7 alle 15). I candidati per la regione Lazio sono 5: Donatella Bianchi : Movimento 5 Stelle, Lista Progressista; Alessio D’Amato: Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi; Sonia Pecorilli: Partito Comunista; Rosa Rinaldi: Unione Popolare; Francesco Rocca: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Rinascimento, Udc, Lista Civica Rocca Presidente. Non essendo stato trovato un accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle, con i dem che hanno preferito fare squadra insieme al terzo polo nonostante l’aver governato la Regione insieme ai pentastellati negli ultimi anni; sarà compatto invece il centrodestra, mentre Unione Popolare e il Partito Comunista proveranno a eleggere propri rappresentati nel prossimo Consiglio regionale.

Per la Regione Lombardia i candidati sono 4: il governatore uscente Attilio Fontana, che punta alla riconferma con il sostegno di tutto il centrodestra, il candidato di Pd, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Pierfrancesco Majorino, l'ex vicepresidente della Regione - ora in corsa con una sua lista civica e sostenuta dal Terzo polo di Renzi e Calenda - Letizia Moratti e la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi. - (PRIMAPRESS)