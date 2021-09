Lavoro e Sport: oggi l'avvio a Torino degli Stati Generali con Vezzali e Appendino

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'atmosfera e il sentiment alimentato dal successo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è la condizione ideale per la ripartenza degli Stati Generali del Mondo del Lavoro dello Sport. Dopo il successo della prima edizione che si è svolta nel 2020, l’evento è pronto a partire. L’appuntamento apertosi oggi 7 settembre, si protrarrà sino al 10 settembre 2021 a Torino, in tre location distribuite sui quattro giorni di durata della kermesse. Il meeting di apertura è dedicato alle figure istituzionali del mondo dello sport avrà luogo nella sede del Comune, l’8 settembre invece ci si sposterà nella Casa delle Tecnologie Emergenti, il 9 e il 10 settembre sarà la volta della sede del CIM 4.0 — Competence Center. L’obiettivo degli Stati Generali del Mondo del Lavoro dello Sport 2021 è “creare un confronto costruttivo fra soggetti attivi del mondo del lavoro dello sport e al tempo stesso promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management ad ogni livello”. Dopo il successo registrato alle recenti Olimpiadi e in vista dei contributi provenienti dall’Europa, nel corso dell’evento si parlerà degli obiettivi e delle politiche istituzionali per il settore, dell’impatto su economia e lavoro, dei grandi eventi, di diversity e inclusion, di nuove competenze, di scuola, di educazione e comunicazione sportiva. Gli Stati Generali del Mondo del Lavoro dello Sport prenderanno il via con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sport), Valentina Vezzali, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Nel corso delle giornate, parteciperanno all’evento anche il membro della Commissione Europea Sport e Cultura, Gianantonio Da Re, il program manager and domain expert at Genova the Grand Finale, Luca di Liberto, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Italia Spa, Vito Cozzoli, il presidente Lega Basket, Umberto Gandini, il marketing & sport director Figc, Giovanni Sacripante, il presidente del Comitato Scientifico Prometeo, Gianni Mazzonetto. Non mancheranno poi alcuni dei nostri migliori atleti, tra cui la fiorettista medaglia di bronzo 2021 Erica Cipressa, il giocatore di Basket pluricampione d’Italia Bruno Cerella e l’ex campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori. Alla Sottosegretaria Vezzali ed ai membri della commissione eurpea dello Sport arrivano i saluti di "buon lavoro" da parte del Presidente di Aces Europe e Msp Italia, Gian Francesco Lupattelli. Gli Stati Generali del Mondo del Lavoro dello Sport potranno essere seguiti anche sul canale YouTube o su Facebook. - (PRIMAPRESS)