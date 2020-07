Lavoratori migranti: pervenute 80 mila domande di regolarizzazione. Il 76% però sono colf

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scadrà il 15 agosto il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione di lavoratori migranti introdotto quest’anno con il decreto “Rilancio”. A circa un mese dall'avvio della procedura le domande presentate sono 80.366, di cui 69.721 sono state già perfezionate e 10.645 sono in attesa di essere validate. Il Viminale fa sapere che il numero delle richieste è in costante crescita. La maggior parte delle domande già perfezionate, 88%, e il 76% di quelle in lavorazione riguardano colf e badanti. In Lombardia il numero maggiore di domande per lavoro domestico, in Campania quello per lavoratori agricoli ma non vi è ancora un dato disaggregato per comprendere l’entità del fenomeno ed avere un feedback dalla norma introdotta che è stata pensata dall’esecutivo su indicazione dei ministeri del Lavoro e dell’Agricoltura per l’emersione del lavoro sommerso. - (PRIMAPRESS)