La Tunisia verso una nuova Costituzione con più poteri al presidente Kais Saied

(PRIMAPRESS) - TUNISIA - Gli exit poll sul voto degli elettori tunisini chiamati a decidere sulla formulazione di una nuova Costituzione, vedrebbe l'assegnazione all'attuale presidente Kais Saied, di maggiori poteri. Il 27,5% dei tunisini andati al voto rispetto ai 9,3 milioni di elettori non è certo un numero su cui si sarebbe potuto basare un cambiamento così radicale della Costituzione. Ed è propio questo che aveva visto una forte battaglia degli oppositori che avevano accusato Saied di aver messo a segno un "colpo di stato". Il Parlamento tunisino è congelato da oltre un anno per una crisi insanabile che si era aperta e Saied è andato avanti assumendo tutti gli incarichi per dar vita ad una autocrazia di fatto.

