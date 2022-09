La Regina Elisabetta II è morta. È la fine di un’epoca e di uno dei regni più longevi

(PRIMAPRESS) - CRATHIE (SCOZIA) - La Regina Elisabetta II è morta. L’annuncio è arrivato dalla famiglia reale che è accorsa al suo capezzale del Castello di Balmoral in Scozia intorno all’ora di pranzo dopo che i medici che l’avevano in cura avevano parlato di un repentino aggravamento del suo stato di salute. I figli Carlo, principe di Galles, Anna, principessa reale, Andrea, Duca di York, e Edoardo, Conte di Wessex, sono arrivati indossando gli abiti scuri. La regina, 96 anni, si era trasferita da diversi mesi nella residenza scozzese proprio per motivi di salute intervenuti anche dopo la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo che si era spento il 9 aprile del 2021. La sovrana è stata la regnante più longeva della Gran Bretagna e il monarca più antico del mondo. La sua incoronazione avvenne il 2 giugno 1953 a Westminster alla morte del padre Re Giorgio. Aveva solo 25 anni. Intorno alle 14 era stato diffuso un comunicato: "A seguito di un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico", aveva affermato il palazzo in una nota. Il primo ministro Liz Truss aveva affermato che "l'intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie da Buckingham Palace arrivata in queste ore. "I miei pensieri - e i pensieri delle persone in tutto il nostro Regno Unito - sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento", ha commentato la neo-premier Liz Truss con un post su Twitter. Solo ieri Truss era stata ricevuta dalla regina per l'affidamento dell'incarico di Governo. - (PRIMAPRESS)