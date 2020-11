La rabbia di Trump nella conferenza dalla Casa Bianca:”Voto postale senza controlli”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - È un Trump dalla rabbia inaspettatamente contenuta quella che si è percepita nella sala stampa della White House.“Abbiamo troppe prove e sentiamo storie orribili in merito all’odore di brogli che lo spoglio delle schede in alcuni Stati sta emettono”. Trump è un fiume in piena e fa la sua analisi del voto scorrendo i dati di ogni Stato dove la macchina dello spoglio ha troppe zone d’ombra secondo il tycoon e ripete più volte: “Desideriamo la verifica legale del conteggio caso per caso”.Secondo Trump ci sono prove contro il nuovo risultato che vede Biden in un recupero fino a 264 seggi contro i 214 assegnati e punta l’indice contro il voto per posta: “chi controlla se ci sono o meno i timbri postali. Sono arrivate pacchi di buste senza timbri e non hanno permesso che ci fossero osservatori a controllare lo spoglio. In alcuni seggi - continua Trump - si sono barricati all’interno coprendo persino le finestre con giornali per evitare il controllo ad una vista esterna”. Accuse pesanti e avverte che ci saranno battaglie legali.“Se contiamo i voti veri io ho vinto facilmente” ha detto Trump. Ciò che è certo che la battaglia è appena cominciata. Intanto mancano ancora i risultati definitivi di Georgia, Nevada, North Carolina e Pennsylvania. Biden sarebbe in vantaggio in Nevada. - (PRIMAPRESS)