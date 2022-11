La prima volta di Giorgia a Bruxelles da premier proponendo una Ue federale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni vola oggi a Bruxelles per il suo primo incontro con i vertici dell'Ue. Inizierà alle 16,30 con l'incontro della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e un'ora dopo è programmato quello con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ed infine in serata alle 19, l'incontro con il Presidente del Consiglio, Charles Michel.

Il viaggio di Meloni è stato anticipato ieri da alcune dichiarazioni: "Serve Ue federale" aveva detto la premier preparando il suo esordio in Europa per aprire un dialogo solido sui nodi energia, Manovra e Patto di stabilità. Questioni che hanno consapevolmente ritardato una disamina nel primo Consiglio dei Ministri proprio in vista di un ragionamento più ampio con i vertici europei. La visione d'Europa di Giorgia Meloni è emersa nei giorni scorsi quando ha affermato che questa Europa molto spesso risulta "invasiva nele piccole cose" quando i singoli Stati "potrebbero far meglio" riferendosi alla politica gender o alla misura delle vongole. Mostrando la fragilità delle decisioni molto spesso operate da gruppi di pressione.

