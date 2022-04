La Pasqua di gesti di pace indicata da Papa Francesco: “Nessuna notte è infinita”

(PRIMAPRESS) - "La Pasqua giunge con il dono di una speranza sorprendente": nella Notte Santa in cui risuona l'annuncio della Risurrezione di Gesù, Francesco invita ad alzare lo sguardo e a riprendere coraggio. Fare esperienza del Risorto e condividerla con gli altri è ciò a cui siamo chiamati, attraverso gesti di pace "specie in questo tempo segnato dagli orrori della guerra". E proprio ad una delegazione ucraina presente in Basilica il Papa assicura: preghiamo con voi e per voi.

"Servono gesti di pace" Il Papa fa appello ai fedeli affinché portino Gesù Cristo "nella vita di tutti i giorni, con gesti di pace in que- sto tempo segnato dagli orrori della guerra, con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate e di compas- sione verso chi è nel bisogno". Per Bergoglio questo si può ottenere "con azioni di giustizia in mezzo alle disuguaglianze e di verità in mezzo al- le menzogne e soprattutto con opere di amore e di fraternità. Con Gesù, il risorto nessuna notte è infinita". - (PRIMAPRESS)