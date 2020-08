Virus in aumento: la movida che rischia di trasformarsi in quarantena nei luoghi di vacanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tornano a salire oggi 11 agosto i casi di persone positive al coronavirus nel paese. Sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89, di cui 71 migranti), Lombardia (+68) e Veneto (+65). Seguono il Piemonte con 26, Lazio e Campania con 23, la Toscana con 22, Puglia e Sardegna con 20 e l'Emilia-Romagna con 19. Numerosi i casi di positività in persone rientrate nel nostro Paese dopo le vacanze all'estero. Significativo l’aumento nella piccola isola di Carloforte in Sardegna che ne registra 40 per effetto della movida come in altri luoghi frequentati dai giovani. - (PRIMAPRESS)