La mossa sbagliata degli Usa nel reprimere le proteste per la morte di George Floyd

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Lo stato della California dichiara lo stato di emergenza per la contea di Los Angeles. Lo ha annunciato il governatore Newsom. E'stato anche autorizzato l'invio della Guardia Nazionale per aiutare a disperdere le proteste per la morte dell'afro americano George Floyd a Minneapolis. Dichiarato il coprifuoco in diverse città della California, tra cui San F Francisco dove è stata allertata la Guardia Nazionale per rispondere ai disordini.C'è il coprifuoco in 25 città

Dall'inizio delle violenze in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis, sono state arrestate 1.400 persone. Lo riportano i media americani. Intanto le proteste dilagano in tutto gli Usa. Per la seconda notte consecutiva, i manifestanti hanno marciato verso la Casa Bianca facendo scattare l'intervento delle forze di sicurezza, che hanno usato spray urticante. Il sindco di Los Angeles ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale mentre anche a Chicago è stati dichiarato il coprifuoco notturno. - (PRIMAPRESS)