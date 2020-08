La militante Melania Trump conquista la piccola platea della convention repubblicana

(PRIMAPRESS) - USA - La campagna elettorale di Donal Trump nella sua seconda giornata di convention repubblicana, aveva puntato sulla First lady Melania. La moglie del tycoon si è presentata sul palco del Rose Garden della Casa Bianca con un rigoroso completo verde militare quasi a confermare la convinta militanza verso il marito. Non sappiamo quanto il discorso di Melania sia stato studiato a tavolino e quanto ci sia stato di suo. Sta di fatto che i toni e le parole usate hanno avuto il loro effetto. “Lui ama questo Paese - ha detto Melania riferendosi al marito - e sa come fare le cose. Non è un politico tradizionale. Nei circa 30 minuti di discorso ha parlato dell’impegno verso la pandemia sottolineando come Donald si stia impegnando verso la soluzione del vaccino, le proteste razziste: “Riflettiamo sui nostri errori del passato”.

Un'ora prima del via della convention, il presidente aveva annunciato la grazia a Jon Ponder, un afroamericano condannato per aver rapinato una banca ma che in prigione ha dato vita a un programma per aiutare gli ex compagni di cella a reinserirsi nella società. "La vita di Jon è un meraviglioso testamento del potere della redenzione", ha detto Trump, che ha sottolineanto "l'importanza delle seconde opportunità”. E in molti hanno pensato che il riferimento fosse alla sua rielezione. - (PRIMAPRESS)