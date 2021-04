La Messa di Pasqua e il ricordo dei 500 anni dell'evangelizzazione delle Filippine

(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - L'Augurio di Papa Francesco per la Santa Pasqua arriverà questa mattina con la messa che sarà celebrata nella Basilica di San Pietro, ma oltre ad essere la celebrazione di resurrezione sarà anche l'occasione per ricordare i 500 anni dell'evangelizzazione delle Filippine.

"Cari fratelli e sorelle, Sono lieto di potermi unire, attraverso questo video-messaggio, alla celebrazione del 5° centenario dell’inizio dell’evangelizzazione nelle Filippine. So che voi vi state preparando da molto tempo a vivere questo evento, e che in questi giorni lo celebrate in modo speciale, riuniti nel Secondo Incontro Missionario Nazionale. Vorrei condividere con voi tre misteri della nostra fede, che caratterizzano le radici cristiane più profonde del vostro popolo: Nazaret, la Croce e la Pentecoste.

Contempliamo Nazaret. La tenerezza del Santo Niño, che è simbolo dell’arrivo del cristianesimo nel vostro arcipelago, ci rimanda alla vita nascosta della Santa Famiglia a Nazaret. Maria e Giuseppe hanno educato con amore il Bambino Gesù. Anche voi, aprendo le porte delle vostre famiglie al Santo Niño, potrete trasmettere ai vostri figli la fede che avete ricevuto dai vostri genitori. Grazie per questo profondo senso di famiglia, di comunità, di fraternità, uniti, che vi mantiene saldi nella fede, gioiosi nella speranza e solleciti nella carità. Tutti voi, Popolo di Dio pellegrino nelle Filippine, pastori e fedeli, siete anche un popolo che sa accompagnare Gesù, il Nazareno, lungo la via della Croce.

Nella Veglia di Pasqua di ieri notte (con pochi vescovi e fedeli per la pandemia) con la benedizione del "fuoco", il Pontefice aveva ricordato che il "Risorto vive e conduce la storia". Ma poi il Papa ricorda che la resurrezione è percorrere anche vie nuove. "Tanti vivono la fede dei ricordi, come se Gesù fosse un personaggio del passato" Andare controcorrente rispetto al rimpianto ed al "già visto".

Le campane a festa risuonano in tutta Roma ed inizia la Messa di Pasqua 2021.