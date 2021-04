La Messa del Giovedi Santo di Papa Francesco e la Via Crucis a San Pietro

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - La Messa crismale del Giovedì santo, la celebrazione eucaristica presieduta oggi da Papa Francesco è avvenuta con una funzione che ha visto prima la benedizione dell'olio per gli infermi per poi portare la parola di Gesù che ormai Francesco cala sempre nella realtà per rendere vicine e contemporanee le parole delle scritture con i i bisogni e le sofferenze di oggi. "L'annuncio della Buona Notizia (ndr riferendosi alla Resurrezione) è legato misteriosamente a persecuzione e Croce". La parola di Gesù porta, con la luce,invidia, ma "la Croce non si negozia". E'sempre nella vita di Cristo-dice-e i disagi della Santa Famiglia sono oggi quelli delle famiglie migranti. La messa Cena Domini comincia stasera il Triduo pasquale. Niente Lavanda dei piedi,per il Covid, né domani il bacio della Croce. Questa sera la Via Crucis a San Pietro. - (PRIMAPRESS)