La mediazione del turco Erdogan: “Non possiamo abbandonare né la Russia né l’Ucraina”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il fallimento dell’apertura dei corridoi umanitari di Mariupol che inizialmente dovevano segnare una tregua dei bombardamenti da parte dell’esercito russo, deve trovare nuove soluzioni per consentire ai profughi una via d’uscita. Oggi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, durante una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha espresso la sua disponibilità a incontrare il leader russo Vladimir Putin a Istanbul o ad Ankara, ha detto un portavoce del presidente turco, Ibrahim Kalyn, così come riferisce il media RIA Novosti.

“Continueremo il nostro lavoro in questa direzione. Un tale incontro avrà sicuramente un impatto positivo sulla situazione. La Turchia è pronta a dare il suo contributo", ha affermato Kalyn.

“La Turchia è attualmente uno dei pochi paesi che può parlare contemporaneamente sia con la Russia che con l'Ucraina. Ripeto le parole che il nostro Presidente ha detto in precedenza: non possiamo abbandonare né la Russia né l'Ucraina. Pertanto, ci stiamo concentrando su quali passi possiamo prendere per portare le parti al tavolo dei negoziati, ma soprattutto per convincere la parte russa qui", ha detto Kalyn.

In precedenza, il portavoce di Erdogan ha affermato che la Turchia non ha in programma di imporre sanzioni contro la Russia, né Ankara vuole schierarsi in questo conflitto. Kalyn ha anticipato che domani 6 marzo potrebbe esserci un colloquio telefonico tra Erdogan e Putin proprio alla vigilia di un possibile terzo incontro tra le delegazioni di Mosca e Kiev. - (PRIMAPRESS)