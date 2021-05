La mappa dei colori dell'Italia da oggi 3 maggio. In classe il 90% della popolazione scolastica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una regione in zona rossa (la Valle d'Aosta), cinque in zona arancione e la restante parte dell'Italia in zona gialla. Dopo le riaperture del 26 aprile, per la settimana che inizia oggi, lunedì 3 maggio, ecco quale sarà la mappa dei colori regione per regione, tenendo conto anche delle zone rosse locali. Con questa divisione di colori inizia da oggi anche l'ultimo mese di scuola, e il numero di alunni in classe -in base alla capienza e al colore della regione- oscilla tra i 7,7 e gli 8,5 milioni. Si tratta del 90-100% della popolazione scolastica, secondo le stime di Tuttoscuola. La variabilità riguarda solo le superiori:gli istituti possono organizzarsi in autonomia secondo la capienza e l'eventuale utilizzo di spazi esterni. In Valle d'Aosta, zona rossa, scuola in presenza fino alla prima media. - (PRIMAPRESS)