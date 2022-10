La magistratura di Mosca sequestra gli uffici della Ong Memorial. Oggi aveva ricevuto Il Nobel

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La magistratura russa ha ordinato il sequestro degli uffici a Mosca dell'ong Memorial, insignita oggi del premio Nobel per la pace. Non si conoscono ancora i dettagli e le motivazioni che hanno consentito l'iniziativa giudiziaria.

L'iniziativa di ritorsione verso la Ong ha spinto l'Onu ad anticipare un programma di monitoraggio di azioni di repressione in Russia. Il Consiglio per i diritti umani dell' Onu ha deciso per la prima volta di monitorare la repressione degli oppositori in Russia e la situazione dei dirit- ti nel Paese. I 47 Stati membri del Consiglio hanno adottato una risoluzione in tal senso, proposta da tutti i Paesi Ue, con l'ec- cezione dell'Ungheria. I voti a favore sono stati 17. 24 si sono astenuti, 6 hanno votato contro, tra cui la Cina. E' la prima volta che Mosca diventa oggetto di un testo sulla situazione dei diritti umani nel Paese. - (PRIMAPRESS)