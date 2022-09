La “luna storta” della missione spaziale Artemis. Salta per la seconda volta il decollo dalla NASA

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - La missione spaziale Artemis sembra dover decollare con la "luna storta". Al lancio programmato per oggi dalla NASA sono sorti nuovi problemi tecnici per la missione lunare da 4,1 miliardi che prevede l'installazio e di una base che potrebbe servire in futuro come punto di partenza per raggiungere Marte. Artemis 1 resta a terra per una nuova perdita di idrogeno liquido che ha costretto il team della Nasa a rimandare per la seconda volta il lancio. Al momento non si conosce la data del terzo tentativo di partenza della missione senza equipaggio. La Nasa ha fatto sapere che in ogni caso non si terrà sino alla fine di settembre. - (PRIMAPRESS)