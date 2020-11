La Giornata internazionale della violenza sulla donna: quando l’abuso arriva dal proprio partner

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 25 novembre la Giornata internazionale della violenza sulle donne, ancora registrando numeri troppo alti del fenomeno che in Italia ha visto 91 casi nel 2020.Secondo il rapporto dell'OMS la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. Redatto in collaborazione con la London School of Hygiene & Tropical Medicine e la South African Medical Research Council, il rapporto analizza sistematicamente i dati sulla diffusione della violenza femminile a livello globale, inflitta sia da parte del proprio partner, sia da sconosciuti.L’abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo. - (PRIMAPRESS)