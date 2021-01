27 Gennaio: la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 27 gennaio, nella celebrazione della Giornata della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto e la deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz che l’Unesco nel 1979 ha voluto inserire tra le tante bellezze del patrimonio artistico mondiale, per futuro ricordo alle giovani generazioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso che celebra la giornata ha citatato Winston Churchill: “scrisse che la Shoah era stata «il crimine più grave e più mostruoso mai perpetrato nella storia dell’umanità». Per brama di conquista e di dominio, a causa della sua perversa concezione di superiorità razziale, il nazismo scatenò una guerra che provocò cinquantacinque milioni di morti e causò la rovina della stessa Germania e dei suoi subalterni alleati”.

Le restrizioni del Covid non permetteranno oggi le molte iniziative che ogni hanno caratterizzato questa giornata ma vogliamo proporvi una selezione di appuntamenti disponibili sui canali on demand e streaming.

Su Sky Cinema per tutta la settimana dal 25 al 31 gennaio il canale Sky Cinema Collection sarà dedicato alla Settimana della Memoria, con alcuni dei film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Tra questi sarà trasmessa anche la prima tv di "Lezioni di persiano", mercoledì 27 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Settimana della Memoria, film presentato all'ultimo Festival di Berlino. Tra le altre pellicole nella collezione: Schindler's List, JoJo Rabbit, Storia di una ladra di libri, Il giardino dei Finzi Contini. Su Sky Arte il 27 gennaio ci sarà la prima visione alle 21.15 di "L'uomo per bene - lettere segrete di Heinrich Himmler", un importante e convincente documentario che prova a spiegare la storia di uno dei maggiori responsabili degli orrori nazisti, celata dietro una normale vita familiare. A precederlo, alle 20.15 verrà riproposto il documentario "1938, diversi: le leggi razziali del fascismo" e alle 22.45 seguirà il documentario "Chi scriverà la nostra storia", che narra la storia dell’archivio Ringelblum, dove, nel 1940, nel pieno centro del ghetto di Varsavia, Emanuel Ringelblum guidò una resistenza segreta con giornalisti, studiosi e leader della comunità ebraica. Alle 00.30 ci sarà il racconto "Auschwitz - Il processo", sul primo processo al noto campo di concentramento tenutosi a Francoforte, a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Infine all’1.30 andrà in onda "1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei" di Matteo Marani. Anche Sky Sport dedica alla Giornata della Memoria studi, rubriche e approfondimenti. In particolare, il 27 gennaio su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A si alterneranno cinque speciali a tema: "L’Uomo della Domenica – Giovinette" (anche su Sky Sport Football alle 13.30 e alle 18), con il racconto di Giorgio Porrà dedicato al calcio femminile, la storia epica legata alla lotta per i diritti della donna fin dal primo ‘900; #SkyBuffaRacconta il condottiero del Grande Torino, con Federico Buffa che incontra Susanna Egri, presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire insieme a lei l’incredibile storia di suo padre, Ernesto Egri Erbstein, l’allenatore del Grande Torino, la leggendaria squadra degli “Invincibili”. - (PRIMAPRESS)