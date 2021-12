La Germania verso la vaccinazione obbligatoria per contrastare la quinta ondata e Omicron

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania guarda ai vaccini obbligatori per contrastare il virus "Non ci sarà un lockdown prima di Natale. Ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato un numero critico di infezioni Omicron". Lo ha detto il neo-ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach. "Questa ondata non può più essere completamente fermata -ha aggiunto- Io ritengo che possiamo sconfiggerla se colmiamo le lacune nella vaccinazione con vaccini obbligatori. Questa è la mia chiara convinzione",ha concluso. - (PRIMAPRESS)