La fragile maggioranza di Conte spinge il Centrodestra a salire al Colle dopo il premier

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il voto di fiducia a Conte di ieri sera al Senato, mette il premier in condizioni di continuare a governare ma con una maggioranza precaria. I 156 voti favorevoli raccolti a fatica mostrano uno scenario di un Governo che non solo dovrà rivedere qualcosa al suo interno ma anche la difficoltà di andare a gestire un delicato momento per l’economia del Paese.È possibile che questa mattina stessa Il centrodestra, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani chiederanno l'intervento del Presidente della Repubblica come aveva annunciato ieri sera il segretario della Lega. “Ci rivolgeremo sicuramente al Colle", aveva incalzato la Meloni: “La sinistra si ritiene al di sopra delle regole", dice Meloni. "Un incontro per valutare la situazione", spiega Tajani.Matteo Renzi, l’autore della miccia innescata della crisi di governo, dichiara: “Mi sembra evidente" che da oggi saremo all'opposizione, sottolinea. "Il presidente del Consiglio ha scelto di costituire un'altra maggioranza, non ci vuole con sé", ha aggiunto Renzi. Ora Italia viva è libera dagli obblighi di maggioranza e "la prossima settimana voteremo contro la relazione del ministro Bonafede sulla giustizia", dice. - (PRIMAPRESS)