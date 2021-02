La fragile democrazia Usa dopo l'assoluzione di Trump per impeachment

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo l'assoluzione di Trump nel processo di impeachment, Nancy Pelosi ha attaccato Mitch McConnell,leader dei senatori repubblicani per il suo comportamento tenuto nel corso della votazione. Un attacco rivolto anche al "gruppo di repubblicani codardi che hanno avuto paura di fare il loro lavoro rispettando l'istituzione in cui servono". Per la speaker della Camera, McConnell si sarebbe rifiutato di convocare subito il Senato per iniziare il processo, quando Trump era ancora in carica. Infatti una delle motivazioni per cui si è decisa l’assoluzione è stata quella di non essere più un presidente in carica alleggerendo così i suoi capi d’imputazione. Una decisione che secondo il presidente in carica Biden dimostra che "la democrazia è fragile". Lo ha detto lo stesso Biden in una dichiarazione dopo il voto al Senato. "Anche se il voto non ha portato a una condanna -ha detto- la sostanza dell' accusa non è in discussione(...) Questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile, che deve essere sempre difesa, che dobbiamo essere sempre vigili”. Tuttavia ora cominciano le purghe nel Grand Old Party contro i senatori che hanno votato con i dem per condannare Trump nel processo di impeachment. - (PRIMAPRESS)