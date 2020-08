La figlia di Putin si fa inoculare il vaccino russo anti-covid. Lo annuncia lo stesso presidente

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Una delle figlie di Vladimir Putin si è fatto inoculare una dose sperimentale di vaccino anti-Covid. E’ lo stesso presidente russo ad annunciare i test di sperimentazione della ricerca che sembra essere arrivata a conclusione. In una videconferenza con alcuni ministri, trasmessa anche in tv, Putin ha detto che "per la prima volta al mondo è stato omologato un vaccino contro il nuovo coronavirus". "So che è abbastaza efficace, che dà un'immunità durevole", ha proseguito Putin, per concludere: "Una delle mie figlie se lo è fatto inoculare". - (PRIMAPRESS)