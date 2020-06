La Fase 3 entra in Gazzetta Ufficiale: ecco le restrizioni abbattute dal 15 giugno

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’allentamento della circolazione del virus nel paese ha consentito di entrare nella cosiddetta Fase 3 dell’abbattimento delle restrizioni di contenimento. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dpcm con le nuove regole in vigore dal 15 giugno al 14 luglio per la fase 3 dell'emergenza coronavirus.

Ecco che cosa prevede il nuovo dispositivo: I soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono continuare a rimanere a casa e informare il medico di famiglia.

Aree giochi: sono aperte a tutti, anche ai minori della fascia 0-3 anni. Va mantenuta la distanza di almeno un metro ed è vietato l’assembramento. Riaprono i Centri estivi per i minori.

Attività sportiva è consentita con la distanza di almeno due metri e sono consentite da oggi le competizione sportive di interesse nazionale a porte chiuse. Ok anche a palestre, piscine, circoli sportivi rispettando il distanziamento. Per gli sport di contatto non di interesse nazionale bisognerà attendere il 25 giugno e l'ok delle regioni.

Sono consentite le attività nei comprensori sciistici con l'ok delle regioni.

Le manifestazioni sono consentite con forma statica e distanziamento.

Sale giochi, scommesse e bingo riaprono con l'ok delle regioni.

Riaprono cinema, teatri e concerti. Obbligo di mascherina e distanziamento. Numero massimo di mille spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi.

Luoghi di culto e funzioni religiose avvengono nel rispetto dei protocolli siglati con le comunità religiose.

Musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Scuola, eccetto gli esami di maturità, sono sospese le scuole e le università di ogni ordine e grado. Rimangono la didattica e gli esami universitari a distanza.

Centri benessere, termali, culturali e sociali ripartono solo con l'ok delle regioni.

Pronto Soccorso gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso. La direzione sanitaria indica le modalità di accesso nelle rsa.

Carceri i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono in isolamento rispetto agli altri detenuti.

Commercio al dettaglio è consentito con il distanziamento e il rispetto dei protocolli.

Attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) sono consentite con l'ok delle regioni e con il rispetto dei protocolli di distanziamento.

Attività dei servizi inerenti alla persona sono consentite con l'ok delle regioni e il rispetto dei protocolli.

Servizi bancari, finanziari, assicurativi garantiti.