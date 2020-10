La curva dei contagi sale e si prepara il nuovo Dpcm con chiusure alle 18. Nelle scuole la DaD al 75%

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva dei contagi corre e il governo si prepara a nuove misure antiCovid, che arriverebbero a breve. La prima bozza del Dpcm in discussione questa sera nella riunione presieduta da Conte con i capi delegazione di maggioranza e i ministri della Salute, Trasporti e Affari Regionali, sarebbe improntata stop a ristoranti e bar dopo le 18, con chiusura nei giorni festivi. Sarà previsto, come già accaduto nel lockdown la soluzione delle modalità da asporto purché garantito dalle misure di sicurezza. E’ sicura la Sospensione di teatro e cinema. Stop anche alle sale scommesse, bingo e casinò. Si possono chiudere strade e piazze dopo le 21. Sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere. E alt a concorsi pubblici e privati. Assolutamente vietate le feste. La Didattica a Distanza (Dad) sarà estesa al 75% alle scuole superiori con il primo ciclo in presenza. Ovviamente queste misure varranno per tutto il territorio nazionale fatte salve le misure già adottate da altre regioni. Per avere il testo definitivo del nuovo provvedimento, probabilmete bisognerà aspettare ancora domani per un prosieguo di confronto su alcuni nodi da sciogliere.

Intanto l’adozione di nuove misure è dettata dai dati di oggi 24 ottobre che hanno fatto registrare un’impennata dei positivi portandoli già a 19.644 con 1.128 in terapia intensiva, circa 100 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei decessi: 151 che portano il numero complessivo a 37.210 morti dall’inizio della pandemia. - (PRIMAPRESS)