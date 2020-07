La Corte dei Conti riabilita l'ex Sindaco Alemanno sul caso illecito rifiuti. Era stato chiamato in causa dalla Procura per un danno erariale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notizia dell’assoluzione piena, da parte della Corte dei Conti della Regione Lazio, per l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dalle accuse sul Piano Rifiuti della Capitale, fa riesplodere la polemica della giustizia ad orologeria che opera in politica. Non solo è stato assolto Alemanno ma insieme a lui anche l'allora assessore all'Ambiente Visconti e due dirigenti del settore, Profeta e Tancredi. I due politici e i due dirigenti amministrativi erano stati chiamati in giudizio per un presunto danno erariale di 1.351.713 euro perché, secondo la procura, il Patto per Roma siglato con il ministero non era stato rispettato. Poi tutto smontato ma a distanza di tempo e con uno scenario politico alterato dai lunghi tempi della giustizia. - (PRIMAPRESS)