La coalizione "verde" della Germania per il nuovo governo anti-carbone con Olaf Scholz

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Governo Germania: c'è l'accordo. Socialdemocratici, verdi e liberali hanno raggiunto un'intesa preliminare per formare un nuovo governo. Il premier designato dalla coalizione sarà probabilmente il socialdemocratico Olaf Scholz. Il programma di governo previsto nel documento dell'accordo di massima esclude nuovi aumenti delle tasse così come nuovi sgravi fiscali per i redditi più bassi come chiesto da Spd e verdi. Prevista anche l'uscita anticipata dal carbone entro il 2030, rispetto al 2038. - (PRIMAPRESS)