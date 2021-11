La chiusura dell’Assemblea Anci, Draghi “Voi sindaci rappresentate l’Unità d’Italia”

(PRIMAPRESS) - PARMA - La giornata conclusiva della XXXVIII Assemblea nazionale dell'Anci dal titolo "Rinasce l'Italia, si avvia alla chiusura. "Voglio portare a voi Sindaci il ringraziamento del Governo e mio personale per il lavoro che avete svolto nei mesi difficili della pandemia", ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi che ha ricordato le somme stanziate dal PNRR e che vedrà proprio i Comuni impegnati alla gestione dei fondi. "C'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri", dice il premier Mario Draghi chiudendo l'assemblea dell'Anci a Parma. "A pochi mesi dall'approvazione del Piano da parte della Commissione Europea, siamo pienamente nella sua fase di attuazione. Nelle prossime settimane il Governo ha in programma una serie di incontri in molte città italiane per confrontarci sulla sua realizzazione. Abbiamo già approvato 159 progetti di rigenerazione urbana su cui investiamo 2,8 miliardi", ha detto il premier Draghi. "Non è la prima volta che i Comuni italiani si trovano al centro di cambiamenti epocali nel Paese.Nel dopoguerra sono stati i Sindaci a gestire le migrazioni interne che hanno accompagnato il miracolo economico. A presidiare la trasformazione dei borghi in città, delle città in metropoli. A interpretare nella realtà quotidiana i cambiamenti nella cultura e nei consumi che hanno rivoluzionato la politica e l'economia", ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento all'Anci. Draghi: "Bando per 195 scuole innovative, 228mila nuovi posti negli asili" "Siamo impegnati per migliorare l'edilizia scolastica e rafforzare l'offerta formativa, anche per venire incontro alle esigenze delle giovani famiglie.Avviamo entro la fine dell'anno i bandi per la costruzione di nuove mense e palestre nelle scuole, a cui destiniamo 1,3 miliardi. Allo stesso tempo, lanciamo un concorso di progetto per realizzare 195 scuole innovative su tutto il territorio. Impieghiamo 4,6 miliardi per il Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, con l'obiettivo ambizioso di creare 228mila nuovi posti". Così il premier Mario Draghi chiudendo l'assemblea dell'Anci a Parma. Decaro: Draghi è l'esempio che Italia si può governare "Non esistono città ingovernabili, così come non esistono Paesi o situazioni ingovernabili e lei, presidente Draghi, con il suo Governo lo sta dimostrando". Lo ha detto il presidente Anci Antonio Decaro, nella sua relazione conclusiva all'assemblea di Parma. "Noi di questo, signor presidente la vogliamo ringraziare. Per lo sforzo che sta facendo con i ministri e per l'attenzione che sta dimostrando nei confronti dei Comuni e del nostro lavoro. A questi segnali importanti e concreti vogliamo rispondere con disponibilità e volontà di collaborazione, offrendo proposte e soluzioni, non lamentele né rivendicazioni". Fico: "Sindaci elettori del capo dello Stato proposta interessante" "Si deve dare ancora più importanza ai sindaci quindi questa proposta è senza dubbio una strada molto interessante". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando all'assemblea dell'Anci a Parma e commentando, a margine, la proposta di inserire i sindaci tra i 'grandi elettori' del presidente della Repubblica. - (PRIMAPRESS)